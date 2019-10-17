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Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?
Konut kredisi faiz oranları ev alma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 17 Ekim konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Denizbank, ING, TEB ve tüm bankaların kont kredissi faiz oranları yoğun şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarında yaptığı indirim sonrası bankalardan da konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için indirim kararları geliyor. İşte, inşaat sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin ardından bankaların güncel konut kredisi faiz oranları!
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:40
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