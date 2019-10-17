Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?

Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar konut kredisi faiz oranları için indirim yarışına girerken en uygun konut kredisi hangi bankada sorusuna kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. 17 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları sorgulanıyor. Ağustos ayında Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü ve hemen ardından bankalar da kredi faiz oranlarında indirime gitti. Böylelikle konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde indirim yaşandı. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Denizbank, ING, TEB ve diğer tüm bankaların konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı…