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Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları ev alma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 17 Ekim konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Denizbank, ING, TEB ve tüm bankaların kont kredissi faiz oranları yoğun şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarında yaptığı indirim sonrası bankalardan da konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için indirim kararları geliyor. İşte, inşaat sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin ardından bankaların güncel konut kredisi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:40
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Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?

Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar konut kredisi faiz oranları için indirim yarışına girerken en uygun konut kredisi hangi bankada sorusuna kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. 17 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları sorgulanıyor. Ağustos ayında Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü ve hemen ardından bankalar da kredi faiz oranlarında indirime gitti. Böylelikle konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde indirim yaşandı. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Denizbank, ING, TEB ve diğer tüm bankaların konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı…

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Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.55
Taşıt kredisi: 1.39
Ev kredisi: 1.17

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Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25