KDV uygulamasında önemli yenilik
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle KDV istisnasının geçerli olduğu bazı uygulamalarda değişiklik yapıldı.
Buna göre, belediyeler ve il özel idareleriyle bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında KDV istisnası uygulanacak.
Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleriyle KDV istisnası kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin Ar-Ge ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi, ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası kapsamında değerlendirilecek.
ŞARTLAR DÜZENLENDİ
Konut ve iş yeri teslimlerinde alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin "Türkiye'ye getirilen döviz" olarak kabul edilmesine yönelik şartlar da düzenlendi.
Bu kapsamda, söz konu işlemlerde yapılan döviz transferlerinin ülkeye getirilen döviz olarak kabul edilmesi için transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi ya da dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi gerekecek.
Böylece, yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilmiş olacak.
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna kapsamı da genişletildi.
Bu kapsamda, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, bu vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.
AA
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