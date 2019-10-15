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5 Kasım'da Türkiye'de! Marmaray'dan geçerek bir ilke imza atacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE! MARMARAY'DAN GEÇEREK BİR İLKE İMZA ATACAK

’den yola çıkıp, ’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek yük treni ’in, 5 Kasım'da 'ye ulaşması planlanıyor. Tren, Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya ulaşacak ilk yük treni olarak da tarihe geçecek.

, 'den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı "Trans-Caspian International Transport Route" (TITR) üzerinden gerçekleştirecek.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, 'ye 5 Kasım'da ulaşması beklenen tren, 'dan geçerek Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.

Haberde, "Trenin geçişine ilişkin detaylar, Demiryolları AŞ (KTZ) Başkan Yardımcısı Pavel Sokolov başkanlığındaki heyetin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'yı ziyaretinde değerlendirildi. TCDD Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke demiryolu kuruluşları arasında artan yük taşımacılığı ve demir yolları alanında gelişen iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu kapsamda, Çin üzerinden Türkiye'ye gelerek transit geçecek yükler için atılacak adımlar ve uluslararası konteyner taşımacılığı da masaya yatırıldı" denildi.

Habere göre toplantıda, China Railway Express için karşılama töreni yapılması da kararlaştırıldı. 5 Kasım'da gerçekleştirilmesi öngörülen tören için planlama yapılacak. Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki demir yolu taşımacılık hacminin geliştirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars () Demiryolu hattı üzerinden yapılan taşımacılığın canlandırılması için de mutabakata varıldı.

Marmaray için çok önemli hazırlık MARMARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAZIRLIK

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