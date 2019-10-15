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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ABD'NİN ADIMLARI EKONOMİK TERÖRİZMDİR

Hasan , 'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi. Ruhani yaptığı açıklamada, "ABD, insanlığa karşı cinayet işlemiştir. ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir." dedi.

, başkent Tahran'da düzenlenen 66'ncı Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında ilaç ve gıda ürünlerine de ambargo uyguladığını savunan Ruhani, ", insanlığa karşı cinayet işlemiştir. ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ülke içindeki aşırılık yanlıları, ve 'ın baskısı neticesinde nükleer anlaşmadan ayrıldığını söyleyen , yaptırım sürecinde yanlarında duran ülkelere teşekkür etti.

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