Trump'tan "Ruhani ile görüşmeyi tercih etmem" açıklaması
ABD Başkanı Trump, New Mexico eyaletinden California'ya geçerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile şu anda görüşmeyi tercih etmeyeceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem." yanıtını verdi.
Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle petrol fiyatlarının artmasının ardından ABD'nin stratejik petrol rezervlerini açıp açmayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin rezervlerini açmaya gerek duymadığını ancak buna istekli olduğunu vurgulayan Trump, "Biz enerjinin tartışmasız şampiyonuyuz. İkinci ve üçüncü olan Suudi Arabistan ve Rusya'nın çok önündeyiz. Gerek olacağını düşünmüyoruz ama stratejik petrol rezervini kullanmak istersek onları açarım." ifadesini kullandı.
- Bolton'ın yerine muhtemel adayları açıkladı
Başkan Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın koltuğuna düşündükleri isimlerin ise Trump'ın Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ric Waddell, Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlik Sekreteri Lisa E. Gordon-Hagerty, Güvenlik Politikaları Merkezi Yöneticisi Fred Fleitz ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Keith Kellogg olduğunu açıkladı.
- Çin'e gözdağı
ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Çin ile herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Trump, yakın zamanda, seçimden önce ya da sadece bir gün sonra bir anlaşma olabileceğini kaydetti.
Trump, "Eğer Çin ile anlaşma seçimlerden sonra olursa, daha önce hiç görmediğiniz türden bir anlaşma olur. Çin'in bildiği en büyük anlaşma olur. Seçimleri kazanacağımı düşünüyorum. Çin benim kolayca kazanacağımı düşünüyor ve bu konuda endişeli çünkü onlara anlaşmanın seçimden sonra olursa şu anda yapılacak bir anlaşmadan daha kötü olacağını söyledim." diye konuştu.
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