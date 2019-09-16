18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Marmaray için çok önemli hazırlık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
MARMARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAZIRLIK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomobil devi 'in yeni fabrikasının 'da kurulacağını,fabrikanın kurulacağı yörenin bile belli olduğunu açıkladı. Bu sözler, fabrika için bir süredir devlet düzeyinde yürütülen çalışmaları da ortaya çıkarttı. Bu kapsamda, Taşımacılık da önemli bir görev üstlenecek. TCDD Taşımacılık, fabrikanın bazı parçalarının demiryoluyla ’ye getirilebilmesi için ’da hazırlık yapıyor. Marmaray, gece yarısından sonra yük trenlerine açılacak. Gece boyunca 8 gidiş, 8 dönüş yük treninin Marmaray’ı kullanması gündemde… Volkswagen de bu hattan yararlanabilecek.

Alman 'in yeni fabrikasını 'da kurması bekleniyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bakan Pekcan, söz konusu yatırımla ilgili olarak, "Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı'ndan alıyoruz. ' lehinde karar verildi' diyorlar bize. Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii" dedi.

Bu yatırım için alınan tüyolar ve ibrenin Türkiye'yi göstermesiyle birlikte özellikle taşımacılık alanında yapılan çalışmaların iz sürüldü. Taşımacılık, bu konuda hazırlık yapıyor. Söz konusu fabrikanın bazı parçalarının demiryoluyla Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Bu amaçla da kullanılacak.

YÜK TRENLERİ KULLANABİLECEK

Habertürk'ün haberine göre; Marmaray, gece yarısından sonra yük trenlerine açılacak. Gece boyunca 8 gidiş, 8 dönüş yük treninin Marmaray'ı kullanması bekleniyor (Seferler, gece yarısı başlayıp, saat 06.00'da bitecek). Bu sayının artabileceği de belirtiliyor. Volkswagen de bu hattan yararlanabilecek. Hattı, taşımacılık yapmak isteyen diğer kişi ve kuruluşlar da kullanabilecek.

TAŞIMACILIK MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

Demiryolu taşımacılığı, diğer ulaşım türlerine göre görece ucuz ve çok daha güvenli. Marmaray'ın yük taşımacılığına açılmasının, birçok sektörün taşımacılık maliyetlerini olumlu etkileyeceği değerlendiriyor. Volkswagen için de bu önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuracak mı? sorusuna Ruhsar Pekcan canlı yayında yanıt verdi |Video "VOLKSWAGEN TÜRKİYE'YE FABRİKA KURACAK MI?" SORUSUNA RUHSAR PEKCAN CANLI YAYINDA YANIT VERDİ |VİDEO
Hükümetten Volkswagen müjdesi HÜKÜMETTEN VOLKSWAGEN MÜJDESİ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
T&#220;RK 182 TÜRK 182

Wolkswagen ayrı bir durum,bir an önce kendi yerli arabamız üretelim, ayrıca 1000 adet bahsi geçen ve BMC öncülüğündeki yerli milli metro aracı yapımına başlanılan artık, Birde Gebze ye kadar gelen Marmara yine İzmit e kadar gelsin artik

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2019 19:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN