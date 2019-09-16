Marmaray için çok önemli hazırlık
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomobil devi Volkswagen'in yeni fabrikasının Manisa'da kurulacağını,fabrikanın kurulacağı yörenin bile belli olduğunu açıkladı. Bu sözler, fabrika için bir süredir devlet düzeyinde yürütülen çalışmaları da ortaya çıkarttı. Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık da önemli bir görev üstlenecek. TCDD Taşımacılık, fabrikanın bazı parçalarının demiryoluyla Türkiye’ye getirilebilmesi için Marmaray’da hazırlık yapıyor. Marmaray, gece yarısından sonra yük trenlerine açılacak. Gece boyunca 8 gidiş, 8 dönüş yük treninin Marmaray’ı kullanması gündemde… Volkswagen de bu hattan yararlanabilecek.
Alman Volkswagen'in yeni fabrikasını Manisa'da kurması bekleniyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bakan Pekcan, söz konusu yatırımla ilgili olarak, "Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı'ndan alıyoruz. 'Türkiye lehinde karar verildi' diyorlar bize. Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii" dedi.
Bu yatırım için alınan tüyolar ve ibrenin Türkiye'yi göstermesiyle birlikte özellikle taşımacılık alanında yapılan çalışmaların iz sürüldü. TCDD Taşımacılık, bu konuda hazırlık yapıyor. Söz konusu fabrikanın bazı parçalarının demiryoluyla Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Bu amaçla Marmaray da kullanılacak.
YÜK TRENLERİ KULLANABİLECEK
Habertürk'ün haberine göre; Marmaray, gece yarısından sonra yük trenlerine açılacak. Gece boyunca 8 gidiş, 8 dönüş yük treninin Marmaray'ı kullanması bekleniyor (Seferler, gece yarısı başlayıp, saat 06.00'da bitecek). Bu sayının artabileceği de belirtiliyor. Volkswagen de bu hattan yararlanabilecek. Hattı, taşımacılık yapmak isteyen diğer kişi ve kuruluşlar da kullanabilecek.
TAŞIMACILIK MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK
Demiryolu taşımacılığı, diğer ulaşım türlerine göre görece ucuz ve çok daha güvenli. Marmaray'ın yük taşımacılığına açılmasının, birçok sektörün taşımacılık maliyetlerini olumlu etkileyeceği değerlendiriyor. Volkswagen için de bu önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
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Wolkswagen ayrı bir durum,bir an önce kendi yerli arabamız üretelim, ayrıca 1000 adet bahsi geçen ve BMC öncülüğündeki yerli milli metro aracı yapımına başlanılan artık, Birde Gebze ye kadar gelen Marmara yine İzmit e kadar gelsin artikcevapla 16.09.2019 19:58
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