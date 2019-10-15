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Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Son dakika haberi... rakamları açıklandı. İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. İşsizlik Temmuz'da yüzde 13.9 oldu.

İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu.

İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre ise 0,9 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

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