Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı
Son dakika haberi... İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. İşsizlik Temmuz'da yüzde 13.9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu.
İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre ise 0,9 puan arttı.
Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Otogaz fiyazlarına 6 kuruş zam
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Doktora öğrencisine 4.500 TL burs
- 5 Kasım'da Türkiye'de! Marmaray'dan geçerek bir ilke imza atacak
- 10 bin engelliye mesleki eğitim
- Turizm coştu! "75 milyon hedefi tutar"
- Emekliye ek zam!
- Borçlu şirketlere yapılandırma fırsatı
- Çalışan annelere aylık 650 TL destek!
- Rastgele kart dağıtan yandı!
- Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
- Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!
- Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video
- Zalim İstanbul neden yok, bitti mi? 14 Ekim Kanal D yayın akışı!
- 2019 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Magnum Maserati kazanan kişiler tam liste!
- Ekonomik yaptırım nedir? Trump yaptırım açıklaması Türkiye’ye yaptırım olacak mı?
- Fransa Türkiye hangi kanalda? Milli maç Fransa Türkiye şifreli mi?