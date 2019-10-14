Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ödül bu sene Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer’e verildi. Esther Duflo Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan en genç isim oldu.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu sene üç kişiye verilen ödülü küresel yoksullukla mücadele üzerine yaptıkları çalışmalar ile Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer kazandı.

ÖDÜL ÜÇE BÖLÜNDÜ

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar 915 bin 300 dolarlık ödülün de sahibi oluyor. Ödül bu yıl 3'e bölündü. Yoksulluk üzerine çalışma yapan üç ekonomist kişi başı 305 bin 100 dolar (ortalama 1 milyon 800 bin TL) aldı.

ÖDÜLÜ KAZANAN EN GENÇ BİLİM İNSANI OLDU

47 yaşındaki Esther Duflo, Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan en genç bilim insanı ve ikinci kadın oldu.