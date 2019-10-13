THY bu alanda da lider! Bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi, gökyüzünün lideri THY tarafından havada büyük başarıyla uygulandı. Son bir yılda 100 ton atığı dönüştüren THY, kurumsal anlamda atık dönüşümünün lideri oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, kısa sürede de dünya çapında bir başarı yakalayan 'Sıfır Atık Projesi'nde yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), son bir yılda 100 ton atığı dönüştürerek, Türkiye'de kurumsal anlamda atık dönüşümünün lideri oldu. Tüm iştirakleri ile gökyüzünde yakıttan, yemeğe, atık yağdan oyuncağa kadar hemen her şeyi dönüştüren dev şirket, yürüttüğü atık dönüştürme çalışmalarıyla uluslararası havayolu şirketleri arasında birinci sırada yer alıyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI



71 ton cam ambalaj, 29 ton plastik (474 varil petrol tasarrufuna eşit), bin 274 ton kağıt ambalaj (21 bin 668 ağaca eşit) ayrıştıran şirket, tehlikeli atıkların dönüşümü ile 35 futbol sahası kadar toprak kurtardı. Tehlikesiz atıkların dönüşümü ile bin 35 ağacın kesilmesi önlenerek, atık yağlarla 704 olimpik yüzme havuzu kadar su kurtarıldı. İstanbul'da 14 noktada 685 adet iç mekân geri dönüşüm ünitesi, 148 adet ise dış mekân konteyneriyle atık ayrıştıran THY, 260 ton plastik kullanımının önüne geçti. Haziran 2019 itibarıyla seyahat kitlerindeki plastik tarak ve ayakkabı çekeceği gibi ürünler çıkartarak 105 ton plastik atık oluşumu engelledi. 12 bin ton tekstil atığının ise yeniden kullanımını sağladı. Bin 225 ton kağıt, 30 ton plastik, 68 ton cam atık gökyüzünde ayrıştırdı. Bu sayede 21 bin 668 ağacın kesilmesi önlenirken, 8402 kw enerji tasarrufu sağlandı. Son olarak çok ses getirecek bir kampanya daha başlatan THY, tüm birim ve kuruluşlarından 'çöp kovalarını' kaldırıyor. 14 Ekim'de devreye girecek uygulama ile etkili bir dönüşüm hedefleniyor. THY'nin 2019 yılı hedefinde ise tehlikeli atık miktarını yüzde 10 azaltmak ve Genel Müdürlük, Halkalı Teknoloji ve Yenibosna binalarında Cumhurbaşkanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında altın sertifika almaya yönelik gerekli altyapı ve şartları yüzde 100 sağlamak var.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ADIMLAR ATIYORUZ



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak, dünyada en çok ülke ve uluslararası destinasyona uçan havayolu şirketiyiz. Dünyada başka hiçbir havayolunun uçuş ağı Türk Hava Yolları kadar zengin bir coğrafyayı kapsamıyor. Dünyamızın bir parçası olan bu eşsiz güzelliklerin ışıltısını kaybetmemesi için iş süreçlerimizde sürdürülebilir adımlar atıyoruz. Tüm iştiraklerimiz ile yerde ve gökte hayata geçirdiğimiz projelerimiz doğaya olan saygımızı ortaya koyuyor."



YENİ EVİNE 'ATIKSIZ' TAŞINDI



THY, Atatürk Havaalanı'ndan yeni evi İstanbul Havaalanı'na taşınırken bile sıfır atıkta alkışlanacak bir başarıya imza attı. Türk Hava Yolları'nın büyük göç sırasında oluşan tüm atıkları geri dönüşüme kazandırılarak yeni evine tertemiz bir şekilde taşındı. Akla gelebilecek hemen her basamakta devasa bir atık dönüşüm çalışması yürüten THY, 75 bin kalem pile denk alkali pil atığı topladı. 61 ton hurda demir/çeliği de ekonomiye kazandırdı.



Kaynak: SABAH