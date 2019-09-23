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İşte THY'nin yeni uçağına verilen isim: Sivrihisar! THY neden "Sivrihisar" ismini verdi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
İŞTE THY'NİN YENİ UÇAĞINA VERİLEN İSİM...

() filosunu her geçen gün daha da genişletip sağlamlaştırıyor. THY filoya yeni kattığı kuyruk tescilli, Airbus Neo tipi yeni uçağına '' adını verdi.

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçak adını, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında halkı tarafından orduya bağışlanan "Sivrihisar Teyyaresi"nden alıyor.

THY NEDEN "SİVRİHİSAR" İSMİNİ VERDİ?

Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkının fedakarlık sembolü olan "Sivrihisar Tayyaresi" 1921 yılında Sivrihisar halkının kendi aralarında topladığı para ile orduya alındı. İstikbali gökyüzünde arayan Sivrihisarlıların, zor şartlarda satın aldığı uçağın çift kanatlı, Bregue 14-2B tipi uçak olduğu biliniyor.
THY'nin filosuna katılan yeni Airbus Neo tipi uçak kuyruk tescili ile Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak.



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sene 1921, 'Sivrihisar Teyyaresi' kurtuluş savaşı mücadelesine destek olmak amacıyla Sivrihisar halkı tarafından orduya hediye edildi. Sene 2019 Sivrihisar uçağı filosunda şanlı bayrağımızı taşımaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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