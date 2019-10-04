Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "hesaplar bloke oldu" iddiasına açıklama
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), bir gazetede yayımlanan "Vergi daireleri öğrencilerin hesabına çöktü: 3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" başlıklı haberin, herhangi bir somut olaya dayanmadığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği açıklandı.
Gelir İdaresi Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, vergi dairelerinin, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiliyle görevli kuruluş olduğu ve takip işlemlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak, hukuk kurallarına uygun sürdürüldüğü vurgulandı.
İlgilisine haber verilmeden doğrudan icra işlemlerinin başlatılamayacağı, haber verme işleminin borcun ödenmesi gerektiğini belirten ödeme emri bulunan belgenin tebliğiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"
"Bu nedenle haberde belirtildiği gibi borçlusunun haberi olmadan 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına haciz uygulandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Haberde, vergi dairelerinin, öğrencilerin banka hesaplarına çöktüğünden bahsedilmekte. Öncelikle belirtmek gerekir ki öğrenim kredisi borçları, öğrenciler okulu bitirmeden takip edilen bir alacak değildir.
Öğrenim tamamlandıktan belli bir süre sonra kredi borçları ödenmemiş ise vergi dairelerine bildirilir ve bu bildirim sonrası takip işlemleri başlar. Dolayısıyla öğrencilerin haberde geçen tabirle, banka hesaplarına herhangi bir çökme söz konusu değildir. Herhangi bir somut olaya dayanmayan, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bu tip borçların takibinde her zaman mükellef hukuku gözetilerek işlem yapan Başkanlığı yıpratmaya yönelik yanıltıcı ve kışkırtıcı haberle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."
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