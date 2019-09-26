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Son dakika: Kamu bankalarından otomotive özel kredi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
SON DAKİKA: KAMU BANKALARINDAN OTOMOTİVE ÖZEL KREDİ

Son dakika haberi... Kamu bankalarından araç alacaklar�� sevindirecek bir adım geldi. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alan yüzde 0,49-0,69 oranında faizle kredi verecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek taşıt kredisi kapmanyasına gitti. Üç , 01 Ekim – 31 Aralık tarihinde yapılacak kampanya ile Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarının binek ve ticari araçlarının alımlarında 0,49 ila 0,69 oranında aylık faiz uygulanacak.

Merkez Bankası'nın ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimine, 12 Eylül'de 325 baz puan indirimle devam etmesi sonrası bankalar da art arda faiz oranlarını düşürümeye başladı. Ziraat Bankası'ndan taşıt indirim kampanyası ile ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesinin hedeflendiği duyuruldu. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi oranları şöyle;

Binek araç(0 kilometre)-50 bin-120 bin TL,18-36 ay vade- 0,49 ve 0,69 faiz oranı(aylık)

Ticari araç(0 kilometre)-72 bin-120 bin TL, 30-60 ay vade-0,49 ve 0-69 faiz oranı (aylık)

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

Kamu bankalarından otomotive özel kredi KAMU BANKALARINDAN OTOMOTİVE ÖZEL KREDİ

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