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Benzinde 25 kuruş indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
BENZİNDE 25 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıtta, ’ın devlet şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında yönlü ibre, indirime döndü. Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor.

'de, akaryakıt fiyatları belirlenirken üç temel öğeye bakılıyor. Brent , bölgesindeki ürün fiyatları (motorin ve ) ve dolar kuru. 'ın devlet şirketi Aramco'ya yapılan saldırı sonrasında hem petrol, hem de ürün fiyatları yükselmişti. Bu nedenle gerek benzinde gerekse de motorinde yüksek tutarlı zamlar gündeme gelmişti. Devlet, bir miktar zammı pompa fiyatlarına yansıtmış, bir miktar da "eşel mobil" gereğince 'den karşılanmıştı.

Petrol sektöründe "normalleşme" ile birlikte Brent ve ürün fiyatları geriledi. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Habertürk'ün haberine göre, benzinde, 26 kuruş dolayında indirim göründü. Devletin, benzinde "eşel mobil" sistemi uyarınca 1 kuruş dolayında alacağı bulunuyor. Bu düşülecek ve 25 kuruşun bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Motorinde durum ne? Uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları da gevşiyor. Ancak, bu hafta bir indirim beklenmiyor.

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