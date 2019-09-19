Hamleler etkili oldu! Kredi talepleri canlandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini temmuzda 425, bu ay da 325 baz puan indirmesi tüketicilerin kredi taleplerini canlandırdı. Bankacılar canlanmanın ticari krediye de yansımasını bekliyor. Giriş Tarihi: 19.09.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 11:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini dört buçuk yıl aradan sonra ilk kez temmuz ayında 425 baz puan indirmesi ekonomide nasıl etki yapacağı konusunda tüm tarafların gündem konusu haline gelmişti.
Merkez Bankası'nın bu adımı, aynı şekilde eylül ayında yapılacak faiz indirimi için de merak konusu oldu. Merkez Bankası, 12 Eylül'de yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 325 baz puan indirerek yüzde 24 seviyesinden 16.50'ye çekti.
HAMLE ETKİLİ OLDU Bankanın bu iki güçlü faiz indirimi hamlesinden sonra ilk yansıma kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerinde görüldü.
Kamu bankalarının ihtiyaç, konut ve ticari kredilerde yaptığı faiz indirimlerini özel bankalar da izlediler. Bu faiz indirimlerinin bireysel ve ticari kredi kullananların taleplerine etkisi ise yavaş yavaş görülmeye başlandı.
Genel olarak ekonomi çevresi geçen yıl yüzde 30'lara varan faizlerin şu günlerde yüzde 16'lara düşmesinin çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.