Hamleler etkili oldu! Kredi talepleri canlandı

Merkez Bankası'nın bu adımı, aynı şekilde eylül ayında yapılacak faiz indirimi için de merak konusu oldu. Merkez Bankası, 12 Eylül'de yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 325 baz puan indirerek yüzde 24 seviyesinden 16.50'ye çekti.