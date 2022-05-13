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YÖK'ten son dakika öğrenci affı açıklaması!

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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YÖK’ten son dakika öğrenci affı açıklaması!

Eskişehir'de öğrenci affı hakkında açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme ve bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak, bize meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

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