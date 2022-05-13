MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ KHO, DHO, HHO askeri öğrenci yerleştirme ne zaman?

2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç), aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

a) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,

b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan, ilave edilecektir.