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Son dakika: Öğrenci affı geliyor! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı: Çalışmaları başlattık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Öğrenci affı geliyor! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı: Çalışmaları başlattık

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık, temmuzdan önce yasalaştırmayı planlıyoruz." dedi.

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