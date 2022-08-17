YÖK Başkanı Özvar’dan vakıf üniversitelerine ’indirim’ çağrısı: Eğitimin aksamasını istemiyoruz

ÜNİVERSİTESİZ İL KALMADI

Türkiye'de yükseköğretime erişimde yaşanan demokratikleşme ile yükseköğrenimin elit kesime hitap eden bir hizmet olmaktan çıktığını ifade eden Özvar, üniversitesiz il kalmadığını, vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısının da 75'i üniversite olmak üzere 79'a ulaştığını anlattı.

Özvar, büyüyen Türkiye'de yükseköğretim talebinin de çeşitlendiğine dikkati çekerek, "Artan ve farklılaşan yükseköğretim talebini karşılamanın en kritik noktası, hizmet sağlayıcılarını çeşitlendirmektir. YÖK olarak sizlerden beklentimiz kaliteli ve farklılaşan yükseköğretim hizmeti sunmanızdır." dedi.