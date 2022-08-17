KPSS önlisans başvuru tarihi uzatıldı mı? KPSS önlisans başvurusu son gün ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde iptal edilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ardından yeni sınav takvimi bekleniyordu. KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim 2022 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Peki, KPSS önlisans başvuru tarihi uzatıldı mı? KPSS önlisans başvurusu son gün ne zaman?