Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? MEB son durum

Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermez

Bu durumda önce alt dönemin dersini seçip ders seçme işlemine bu şekilde devam edilmelidir.

Öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri arasında ders seçimini dikkatli yapmalıdır. Örneğin tek ders seçen bir öğrenci için, sınav bilgileri, sınavı yapan kurum olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sınav bilgileri teslim edildiği için, herhangi bir düzeltme yapılamamakta ve öğrenci kendi seçtiği bir dersten sınava girmek zorunda kalmaktadır. Bu tür hatalara düşmemek için ders seçimine dikkat edilmeli ve kendi sorumluluğunuzda olduğu unutulmamalıdır.