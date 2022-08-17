YKS ek tercih ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde gözler ek tercih sürecine çevrildi. İlk tercihlerin sonuçlanması sonrası herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih sürecini beklemeye geçti. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILAAK?

ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek tercih kılavuzu ile birlikte ek tercih tarihleri belli olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.