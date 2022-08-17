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YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde gözler ek tercih takvimine çevrildi. İlk yerleştirmelerin sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapacak. ÖSYM YKS 2. tercih yapacak olan öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS ek tercih ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde gözler ek tercih sürecine çevrildi. İlk tercihlerin sonuçlanması sonrası herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih sürecini beklemeye geçti. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILAAK?

ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek tercih kılavuzu ile birlikte ek tercih tarihleri belli olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için ek tercih kapsamındaki üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. Detaylar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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