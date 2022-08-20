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YÖK Başkanı Erol Özvar'dan vakıf üniversitelerine indirim çağrısı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.08.2022
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YÖK Başkanı Erol Özvar’dan vakıf üniversitelerine indirim çağrısı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerine yönelik indirim çağrısında bulundu. İndirim yapacak üniversitelere kolaylık sağlayacaklarını belirten Özvar, "Sayı vermemekle beraber bugün de bir kısım vakıf üniversitesi mütevelli heyeti başkanlarıyla görüşerek öğrencilerimize kayıt yapmaya geldiklerinde gerekli desteği vermelerini istedim. Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yükseköğretim Kurulu olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz" dedi.

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