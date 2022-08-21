ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yılın son ALES sınavı 21 Ağustos Pazar günü adayların katılımı ile gerçekleşecek. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylarım katılım sağladığı ALES soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...