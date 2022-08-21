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ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...

ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 21 Ağustos'ta yapılacak. Peki, ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...

ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yılın son ALES sınavı 21 Ağustos Pazar günü adayların katılımı ile gerçekleşecek. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylarım katılım sağladığı ALES soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES 2 Temel Soru ve Kitapçığı yayımlandı. Adaylar sorgulamalarını AİS.OSYM.GOV.TR üzerinden sorgulamalarını yapabilecek.

ALES 2 SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek.

ALES 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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