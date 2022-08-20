İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; bursluluk sınavı tarihi açıklandı. 2022 yılı sınav uygulama takvimi doğrultusunda bursluluk sınavı tarihi açıklandı ve Eylül ayı işaret edildi. Peki, İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?