İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS 2022 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Bilindiği üzere; başvuru işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Peki, İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; bursluluk sınavı tarihi açıklandı. 2022 yılı sınav uygulama takvimi doğrultusunda bursluluk sınavı tarihi açıklandı ve Eylül ayı işaret edildi. Peki, İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar da 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.
Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, "www.Meb.gov.tr" üzerinden alınabilinecek. Sınav ise 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş yerleri Sınav Tarihinden En Az 7 Gün Önce www.meb.gov.tr İnternet Adresinden alınacak. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
a. Sınav, 4 Eylül 2022 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
b. Sınavda dörderseçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
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- İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
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