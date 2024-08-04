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YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 08:39 Güncelleme: 04.08.2024 08:39
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YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih maratonu sürüyor. Binlerce aday, hayallerindeki üniversitelere adım atmak için son günlerde tercihlerini titizlikle yapıyor. Öte yandan YKS tercih süreciyle ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte detaylar!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçları sonrası üniversite tercihleri için heyecanlı bir dönem başlamıştı. ÖSYM'den tercih süreciyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar!

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Tercih yapma süresinin dolmasına saatler kala, adayların son kontrollerini yapmaları ve tercihlerini onaylamaları gerekiyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Üniversiteye giriş sürecinde ek tercihlerin tarihleriyle ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ: PUANLAR VE SIRALAMALAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

2023 yılında belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, bu yılın tercihlerinde de önemli bir yol gösterici. Adaylar, hedefledikleri programların güncel taban puanlarına ve kontenjan bilgilerine YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirler. Bu bilgiler, tercih listelerini şekillendirirken kritik rol oynayacak.

ÖSYM ve YÖK, adayların tercih sürecini kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sunuyor. YKS Tercih Kılavuzu, adaylara tercih sürecinde izleyecekleri adımları detaylı bir şekilde açıklıyor. Ayrıca YÖK Atlas Tercih Robotu, adayların puan türlerine göre en uygun üniversiteleri bulmalarına yardımcı oluyor. Bu araçlar, tercihlerinizi bilinçli ve doğru bir şekilde yapmanız için büyük önem taşıyor.

YKS tercihleri uzatıldı mı?YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

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