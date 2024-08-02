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KPSS maratonu pazar günü tamamlanıyor

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 12:13
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KPSS maratonu pazar günü tamamlanıyor

ÖSYM Başkanlığınca, 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları ile 2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

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