LGS 1. nakil sonuçlarına nereden bakılır 2024? MEB LGS 1. ek yerleştirme sonuç ekranı! 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

İlk yerleştirmede tercih ettiği okula yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrenciler için 22-26 Temmuz tarihlerinde 2. tercih (1. nakil) başvuruları alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından LGS 2. tercih sonuçlarını bugün açıklayacak. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar...