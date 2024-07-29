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LGS 1. nakil sonuçlarına nereden bakılır 2024? MEB LGS 1. ek yerleştirme sonuç ekranı! 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

Giriş: 29.07.2024 10:07
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LGS 1. nakil sonuçlarına nereden bakılır 2024? MEB LGS 1. ek yerleştirme sonuç ekranı! 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenciyi ve aileyi yakından ilgilendiren 2024 LGS tercih maratonu, ikinci yerleştirme heyecanıyla devam ediyor. İlk tercihlerin ardından umutlarını 2. tercihlere bağlayan öğrenciler, heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen tarih ve bilmeniz gerekenler...

İlk yerleştirmede tercih ettiği okula yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrenciler için 22-26 Temmuz tarihlerinde 2. tercih (1. nakil) başvuruları alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından LGS 2. tercih sonuçlarını bugün açıklayacak. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22-26 Temmuz'da yapıldı. Takvime göre 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 LGS sonuçlarını açıklandığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı MEB sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19- 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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