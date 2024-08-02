YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?

ÖSYM ve YÖK, adayların tercih sürecini kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sunuyor. YKS Tercih Kılavuzu, adaylara tercih sürecinde izleyecekleri adımları detaylı bir şekilde açıklıyor. Ayrıca YÖK Atlas Tercih Robotu, adayların puan türlerine göre en uygun üniversiteleri bulmalarına yardımcı oluyor. Bu araçlar, tercihlerinizi bilinçli ve doğru bir şekilde yapmanız için büyük önem taşıyor.