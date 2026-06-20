YKS 2026 bugün başlıyor: TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Milyonlarca adayın katıldığı YKS 2026 maratonu bugün TYT oturumuyla başlıyor. Üniversite hedefi doğrultusunda ter döken adaylar için yarın AYT ve YDT uygulanacak. İşte sınav saatleri, bina giriş kuralları, oturum süreleri ve soru dağılımları...

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlıyor. Üniversiteye yerleşme sürecinin ilk adımı olan sınav maratonu yarın Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek. Adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşması, kapı kapanış saatlerini kaçırmaması ve oturum sürelerini bilmesi büyük önem taşıyor.

YKS 2026 kapsamında TYT bugün saat 13.00'te, AYT yarın saat 13.15'te, YDT ise 17.45'te sona erecek. Adayların sınav binalarına belirtilen son giriş saatlerinden önce ulaşması gerekiyor.

YKS maratonu TYT oturumuyla bugün başlıyor. (Foto: A Haber)

YKS MARATONU İKİ GÜNDE TAMAMLANIYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum halinde uygulanıyor. İlk oturum olan TYT bugün gerçekleştirilirken, ikinci ve üçüncü oturumlar yarın yapılacak. Elde edilen puanlar üniversite tercih ve yerleştirme sürecinin temelini oluşturacak.

TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT'de Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre verilecek. Oturum saat 13.00'te sona erecek.

TYT Testleri ve Soru Dağılımı

Dersler Soru Sayısı Türkçe 40 Matematik 40 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 20 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) 20 Toplam 120

YKS oturum saatleri ve sınav süreleri (Görsel: A Haber)

Puanınızın Hesaplanması İçin 0.5 Net Kuralına Dikkat!

YKS puan türlerinin hesaplanabilmesi için ÖSYM'nin uyguladığı altın bir kural bulunuyor. Adayların TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0.5 net yapmış olması zorunludur.

Ayrıca yerleştirme puanına etki edecek olan AYT puan türlerinde de ilgili testlerin en az birinden yine 0.5 net barajının aşılması gerekiyor. Bu nedenle adayların hiçbir testi tamamen boş bırakmaması, bildikleri soruları yanıtlaması büyük önem taşıyor.

21 Haziran Pazar günü AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. (Foto: A Haber)

AYT SAAT KAÇTA BİTECEK?

Üniversitelerin lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için belirleyici oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü (yarın) saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapmış olması gerekiyor.

AYT'de adaylara 180 dakika süre verilecek ve oturum saat 13.15'te sona erecek. Toplam 160 sorudan oluşan sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alıyor. Adaylar ise hedefledikleri puan türüne göre kendi alanlarıyla ilgili soruları yanıtlayacak.

AYT Testleri ve Soru Dağılımı

Dersler Soru Sayısı Türk Dili ve Edebiyatı 24 Matematik 40 Fen Bilimleri (Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13) 40 Sosyal Bilimler 1 ve 2 (Tarih 21, Coğrafya 17, Felsefe 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6) 56 Toplam 160

YDT İÇİN SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Yabancı Dil Testi'ne girecek adaylar için son oturum yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek. YDT saat 15.45'te başlayacak.

Bu oturum için adayların saat 15.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapmasına izin verilmeyecek. Toplam 80 sorudan oluşan sınav için 120 dakika süre verilecek ve oturum saat 17.45'te sona erecek.

YKS 2026 Oturum Süreleri ve Soru Sayıları

Oturum Başlangıç Saati Son Giriş Saati Soru Sayısı Süre Bitiş Saati TYT 10.15 10.00 120 165 dakika 13.00 AYT 10.15 10.00 160 180 dakika 13.15 YDT 15.45 15.30 80 120 dakika 17.45

Adayların sınav saatinden önce sınav giriş binalarında olması gerekiyor. (Foto: A Haber)

KAPI KAPANIŞ SAATLERİNE DİKKAT

ÖSYM'nin uyguladığı sınav kuralları gereği belirtilen saatlerden sonra adaylar sınav binalarına alınmıyor. Bu nedenle özellikle yarın yapılacak AYT ve YDT oturumlarına katılacak adayların ulaşım ve güvenlik kontrollerini dikkate alarak sınav merkezlerinde erken bulunmaları gerekiyor.

YKS'de alınacak puanlar ve başarı sıralamaları, üniversite tercih döneminin en belirleyici unsuru olacak. Bu nedenle sınav sürecinde yapılacak küçük bir zamanlama hatası bile adayların bir yıllık emeğini etkileyebileceğinden, oturum saatleri ve giriş kurallarının dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

SINAVA GİRERKEN YANINIZA ALMANI GEREKENLER

YKS Sınava Giriş Belgesi: ÖSYM AİS sisteminden alınmış, üzerinde adayın fotoğrafının ve sınav merkez bilgilerinin net olarak göründüğü renkli veya siyah-beyaz çıktı. Belgenin arkasında hiçbir yazı veya karalama olmamalıdır.

ÖSYM AİS sisteminden alınmış, üzerinde adayın fotoğrafının ve sınav merkez bilgilerinin net olarak göründüğü renkli veya siyah-beyaz çıktı. Belgenin arkasında hiçbir yazı veya karalama olmamalıdır. Geçerli Kimlik Belgesi: Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olan T.C. Nüfus Cüzdanı, Yeni T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport. Sürücü belgesi, öğrenci kimliği gibi belgeler kabul edilmemektedir.

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olan T.C. Nüfus Cüzdanı, Yeni T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport. Sürücü belgesi, öğrenci kimliği gibi belgeler kabul edilmemektedir. Su: Bandajı ve etiketi tamamen sökülmüş, şeffaf pet şişe içerisinde su.

Önemli Hatırlatma: Sınav salonlarında kullanılacak olan kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şekerleme ÖSYM tarafından her adayın sırasına özel olarak bırakılacaktır. Adayların dışarıdan kalem veya silgi getirmesi yasaktır.