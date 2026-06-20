YKS puanı nasıl hesaplanıyor: TYT, AYT ve YDT netlerinin puana etkisi nedir?

YKS 2026 oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlış sayılarını kullanarak net ve puan hesaplamalarına yönelecek. TYT, AYT ve YDT testlerinde elde edilen netler ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) katkısı, yerleştirme puanının oluşmasında belirleyici olacak.

20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2026 oturumlarının ardından gözler puan hesaplama işlemlerine çevrilecek. TYT, AYT ve YDT testlerinde yapılan doğru ve yanlış cevaplar üzerinden netler hesaplanırken, diploma notundan elde edilen Ortaöğretim Başarı Puanı da yerleştirme puanına ekleniyor. Adaylar, sınav sonuçları açıklanmadan önce puan hesaplama araçları aracılığıyla yaklaşık puanlarını hesaplayabiliyor.

TYT, AYT ve YDT testlerinden elde edilen netler belirli katsayılarla değerlendirilerek puan hesaplamasında kullanılıyor. (Foto: A Haber)

YKS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS'de her test için doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı değerlendirilir. ÖSYM'nin uyguladığı kurala göre her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabın eksiltilmesine neden olur.

Net hesaplama formülü şu şekilde uygulanır:

Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Örneğin bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan adayın neti 34 olarak hesaplanır.

YKS PUANI NASIL OLUŞTURULUR?

Adayların TYT, AYT ve YDT testlerinde elde ettiği netler belirlenen katsayılarla değerlendirilerek ham puan oluşturulur. Ham puana daha sonra Ortaöğretim Başarı Puanı katkısı eklenir ve yerleştirme puanı ortaya çıkar.

Üniversite tercihleri sırasında esas alınan puan türü yerleştirme puanıdır.

Adayların lise diploma notlarından elde edilen Ortaöğretim Başarı Puanı, yerleştirme puanına belirli oranda ekleniyor. (Foto: A Haber)

OBP KATKISI NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim Başarı Puanı, adayın diploma notu üzerinden hesaplanır. Diploma notu 5 ile çarpılarak 250 ile 500 arasında bir OBP değerine dönüştürülür. Elde edilen OBP'nin yüzde 12'si yerleştirme puanına eklenir.

TAHMİNİ NET VE PUAN ARALIKLARI

Puan hesaplama araçlarında kullanılan yaklaşık hesaplamalara göre net ve puan karşılıkları şu şekilde sıralanıyor:

Toplam Net Yaklaşık Puan Aralığı 40 - 50 Net 240 - 270 Puan 60 - 70 Net 290 - 330 Puan 80 - 90 Net 360 - 400 Puan 100 ve üzeri Net 430 Puan ve üzeri

Bu değerler sınavın genel başarı düzeyi ve standart sapma hesaplamalarına göre değişiklik gösterebilir.