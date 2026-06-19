YKS sonuçları ne zaman açıklanacak: 2026 üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak?

YKS 2026 için geri sayım başladı. Milyonlarca aday 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek oturumlara hazırlanıyor. Sınav öncesinde adaylar bir yandan giriş kuralları ve yasaklı eşyalar listesini incelerken, diğer yandan sonuçların açıklanacağı tarih ile üniversite tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Milyonlarca adayın katılacağı YKS 2026, 20 Haziran'da TYT, 21 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026'da açıklanacak. Ardından üniversite tercih hazırlıkları başlayacak.

ÖSYM takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. (Foto: ÖSYM)

YKS SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA İLAN EDECEK

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin AİS sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.

Adaylar puan ve başarı sıralamalarını öğrendikten sonra üniversite tercih listelerini oluşturmaya başlayacak. (Foto: AA)

ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemine odaklanacak. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

ÖSYM, 2026 YKS tercih takvimini ise henüz yayımlamadı. Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl sonuçların 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih sürecinin yine Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması tahmin ediliyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netleşecek.