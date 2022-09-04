DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarında eğitim gören öğrenciler için ek olarak verilen eğitimleri kapsayan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Peki, DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...