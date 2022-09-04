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DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...

DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları sona erdi. DYK kurslarına katılacak öğrencilerin kursları başlıyor. Peki, DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...

DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarında eğitim gören öğrenciler için ek olarak verilen eğitimleri kapsayan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Peki, DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...

DYK kursları öğrenci başvurularının tamamlanmasıyla birlikte kurs sınıfları kurs sınıfları 3-4 Eylül'de oluşturulacak. Kurslar ise 5 Eylül'de başlayacak ve 9 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

DYK KURS TAKVİMİ

27 Ağustos - 2 Eylül 2022: Öğrenci başvurularının alınması.

3-4 Eylül 2022: Kurs sınıflarının oluşturulması.

5 Eylül 2022: Kursların başlaması.

9 Haziran 2023: Kursların tamamlanması.

DYK KURSLARI KAÇ DERS, DERSLER KAÇ DAKİKA?

Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakika olacak.

Kurslar; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günlerde kurs olmayacak.

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