YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 üniversite ek tercihleri başladı mı? 2. tercih kılavuzu...
YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi lisans ve önlisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercih takvimini merak ediyor. ÖSYM tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 üniversite ek tercihleri başladı mı? 2. tercih kılavuzu...
YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 üniversite ek tercihleri başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22-26 Ağustos tarihinde alınan üniversite kayıtları sonrası ÖSYM boş kontenjanlar konusunda kesin bilgiyi adaylar ile paylaşacak. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 üniversite ek tercihleri başladı mı? 2. tercih kılavuzu...
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.
Kayıt sonrası belirlenecek olan boş kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.
EK TERCİH NEDİR, NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
2. TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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