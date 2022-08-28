YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne kadar sürecek?
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere YKS ek tercihler başlamış olacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne kadar sürecek?
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih kılavuzu bilgilerine göre işlemlerini tamamlayacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne kadar sürecek?
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.
Üniversite ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Adaylar, yayınlandığı takdirde YKS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne kadar sürecek?
- Safer ayı nedir, bela ayı mıdır? Safer ayının önemi nedir? İşte Safer ayı ile ilgili bilgiler
- Safer ayında okunacak dualar: Safer ayında hangi dualar, sureler okunur? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
- Belçika Grand Prix CANLI İZLE: F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?
- Türkçede hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?
- 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?
- Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olunabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?
- Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?
- Hangi ülkenin 1943-1946 arasındaki kralı, 2001-2005 arasında o ülkenin başbakanı olmuştur?
- 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?
- Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...