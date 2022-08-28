YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih kılavuzu bilgilerine göre işlemlerini tamamlayacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne kadar sürecek?