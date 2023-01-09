Yarın Van'da okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van'da kar tatili olacak mı? Van Valiliği son açıklamalar
Van'da kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Salı günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okullar tatil edildi. Bugün de etkili olacak kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve velileri Van Valiliği'nden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, yarın Van'da okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van'da kar tatili olacak mı? İşte haberin detayları...
Van'da okullar tatil mi? Van'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile yarın da tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın Van'da okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van'da kar tatili olacak mı? İşte son gelişmeler...
VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Van Valiliği tarafından 10 Ocak Salı günü için herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
BUGÜN 3 İLÇEDE OKULLAR TATİLVan Valiliği, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların tatil edildiğini duyurdu.
Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.
Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, trafiğin aksamaması için kent merkezinde aralıksız çalışıyor.
Van Valiliği de İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu. Taşıma dışı kapsamında kalan öğrenciler ise kar yağışının altında okula gitti.
56 YERLEŞİM BİRİMİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Van'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde 56 yerleşim birimi yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, kapanan 34 mahalle ile 22 mezra yolunun açılması için 300 iş makinesi ve 600 personel ile çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezindeki cadde ve sokakların kapanmaması için de sürekli karları temizliyor.
VAN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR KALINLIĞI 45 SANTİMETREYE ULAŞTI
Van'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.
Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.
Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
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