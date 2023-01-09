Yarın Van’da okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van’da kar tatili olacak mı? Van Valiliği son açıklamalar

Van'da okullar tatil mi? Van'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile yarın da tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın Van'da okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van'da kar tatili olacak mı? İşte son gelişmeler...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Van Valiliği tarafından 10 Ocak Salı günü için herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.