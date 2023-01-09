9-10 Ocak Artvin’de okullar tatil mi? Yarın Artvin’de kar tatili var mı? Artvin Valiliği güncel duruyular!

Artvin'de yarın okullar tatil mi? Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, Artvin'de kar yağışı etkisini bugün de sürdürecek. Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler okullara çevrildi. Peki, 9-10 Ocak Artvin'de okullar tatil mi? Yarın Artvin'de kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

9-10 OCAK ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Artvin'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde okullar tatil edildi. 10 Ocak Salı günü için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.