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9-10 Ocak Artvin'de okullar tatil mi? Yarın Artvin'de kar tatili var mı? Artvin Valiliği güncel duruyular!

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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9-10 Ocak Artvin’de okullar tatil mi? Yarın Artvin’de kar tatili var mı? Artvin Valiliği güncel duruyular!

Artvin'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporune göre, Artvin'de bugün kar yağışı etkili olacak. Sıcaklığın 0 derece olarak hesaplandığı Artvin'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Artvin kar yağışı sonrası gündeme gelen okul tatili hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 9-10 Ocak Artvin'de okullar tatil mi? Yarın Artvin'de kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

Artvin'de yarın okullar tatil mi? Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, Artvin'de kar yağışı etkisini bugün de sürdürecek. Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler okullara çevrildi. Peki, 9-10 Ocak Artvin'de okullar tatil mi? Yarın Artvin'de kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

9-10 OCAK ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Artvin'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde okullar tatil edildi. 10 Ocak Salı günü için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımladığı verilere göre, Artvin'de 5 günlük hava durumu şöyle:

9 Ocak Pazartesi: Kar yağışı etkili olacak, sıcaklık en düşük -2, en yüksek 2 derece olacak.

10 Ocak Salı: Az bulutlu hava etkisini gösterecek, sıcaklık en düşük -5, en yüksek 3 derece olacak.

11 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık en düşük -4, en yüksek 4 derece olacak.

12 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık en düşük -3, en yüksek 5 derece olacak.

13 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu hava etkisini gösterece, sıcaklık en düşük -2, en yüksek 6 derece olacak.

DOĞU KARADENİZ YAYLALARI KAR ALTINDA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 3-4 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşürken, yöredeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'dan Artvin'e kadar olan bölgede 1000 metrenin üzerindeki tüm yaylalarda kar yağışı yaşanırken, Trabzon ile Gümüşhane arasındaki şenlikleri ile ünlü Kadırga Yaylası da kar yağışından nasibini aldı. 2 bin 300 metre yüksekliğindeki yayla ve çevresinde bulunan obalar beyaz örtüyle kaplanırken, eşsiz kar manzarası objektifleri yansıdı.

9 Ocak kar tatili olan iller 9 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER

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