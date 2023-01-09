AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI: 2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İÜ AUZEF güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları için geri sayım başladı. Final sınavlarından geçer not alamayanlar, bütünleme sınavlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki AUZEF telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, cevabı...
2023 İÜ AUZEF bütünleme sınavları, öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. Final sonuçlarından yeteli not alamayanların gözü, kulağı, AUZEF güz dönemi telafi sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları için beklenen açıklama geldi. Peki, 2023 AUZEF telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar...
AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2023 AUZEF akademik takvimine göre; Telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL OLACAK?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.
Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İstanbul Üniversitesi açıköğretimi AUZEF güz dönemi final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ''2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bitirme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 yılında şans kapılarını kıracak burçlar! Ne kapı ne duvar dayanır! İşte yeni yılın en şanslı burçları!
- AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI: 2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İÜ AUZEF güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak?
- DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?
- ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? Cep telefonlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Markaların fiyatları...
- 2023 Ocak FED toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?
- Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...
- EYT'li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...
- 2023 Kimlik yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Kimlik yenileme, değiştirme randevusu nasıl alınır?
- MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef ilk finalisti Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Çanakkale'de deprem mi oldu? 9 Ocak Ege Denizi depremi merkez üssü ve şiddeti! AFAD SON DEPREMLER
- Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...
- 2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI!