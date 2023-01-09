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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI: 2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İÜ AUZEF güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI: 2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İÜ AUZEF güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları için geri sayım başladı. Final sınavlarından geçer not alamayanlar, bütünleme sınavlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki AUZEF telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, cevabı...

2023 İÜ AUZEF bütünleme sınavları, öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. Final sonuçlarından yeteli not alamayanların gözü, kulağı, AUZEF güz dönemi telafi sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları için beklenen açıklama geldi. Peki, 2023 AUZEF telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar...

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2023 AUZEF akademik takvimine göre; Telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL OLACAK?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İstanbul Üniversitesi açıköğretimi AUZEF güz dönemi final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ''2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bitirme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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