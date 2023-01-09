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Haberler Galeri 9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

Yurdun bazı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı olan illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürerken, bazı iller için tatil haberleri duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, Artvin ve Van'da okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 9 Ocak kar tatili olan iller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 10:12
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9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini artırdığı bazı bölgelerde okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Okullarda kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye başladı. Peki, Artvin ve Van'da okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 9 Ocak kar tatili olan iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Yapılan son açıklamalara göre, kar tatili olan iller şu şekilde:

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9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.

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9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

VAN'DA OKULLAR TATİL

Van Valiliği, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların tatil edildiğini duyurdu.

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9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.