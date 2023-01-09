9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları

Yurdun bazı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı olan illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürerken, bazı iller için tatil haberleri duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, Artvin ve Van'da okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 9 Ocak kar tatili olan iller...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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