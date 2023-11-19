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Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!

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Giriş Tarihi: 19.11.2023
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Yarın Bolu, Bursa, Düzce’de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!

"Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizin birçok ilini etkisi altına alan kar yağışı, özellikle İstanbul, Bolu, Bursa ve Düzce gibi illerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve şiddetini artıran kar yağışı sonrasında okulların durumunu merakla bekliyor. İşte MEB son dakika açıklamalar...

"Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizin birçok ilini etkisi altına alan kar yağışı, özellikle İstanbul, Bolu, Bursa ve Düzce gibi illerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve şiddetini artıran kar yağışı sonrasında okulların durumunu merakla bekliyor. İşte MEB son dakika açıklamalar...

BOLU, BURSA, DÜZCE'DE PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre, yarın ile ilgili herhangi bir tatil açıklaması olmaması nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okullar açılacaktır.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konularında uyarıyor.

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar etkisini gösteriyor. Yol kenarlarının beyaza büründüğü kara yolunda ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.

DÜZCE'YE YILIN İLK KARI YAĞDI

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor. İl genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde Pürenli Yaylası, Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere köylerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

BURSA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) günün ilk saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece saatlerinde, İstanbul'da ise Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerekmektedir.

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