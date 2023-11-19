Yarın Bolu, Bursa, Düzce’de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!

BURSA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) günün ilk saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece saatlerinde, İstanbul'da ise Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerekmektedir.