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Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük'te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...

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Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük’te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...

"Zonguldak, Bartın, Karabük'te yarın okullar tatil oldu mu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizde etkili olan fırtına ve kar yağışı, Zonguldak, Bartın, ve Karabük illerinde yaşayan vatandaşlar okulların tatil durumunu sorguluyor. 1. dönem ilk ara tatilin sona ermesinin ardından, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okulların açılıp, açılmayacağı merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

"Zonguldak, Bartın, Karabük'te yarın okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizde etkili olan fırtına ve kar yağışı, Zonguldak, Bartın, ve Karabük illerinde yaşayan vatandaşlar okulların tatil durumunu sorguluyor. İlk ara tatilin bitmesinin ardından, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okulların açılıp, açılmayacağı merak ediliyor. İşte, MEB-Valilik son dakika açıklamaları...

ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Kasım 2023 Pazartesi günü MEB 2023-2024 tatil takvimine göre okullar açılacak.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak" denildi.

OKULLAR 20 KASIM PAZARTESİ AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre dönem başında açıklanan takvim aynı şekilde uygulanacak.

METEOROLOJİ'DEN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(20 - 26 Kasım) 2023)

''Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.''

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