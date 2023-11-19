Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük’te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...

ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Kasım 2023 Pazartesi günü MEB 2023-2024 tatil takvimine göre okullar açılacak.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak" denildi.