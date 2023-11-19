ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı! ais.osym.gov.tr

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2023-ALES/3, gerçekleştirilen sınavın ardından soru ve cevap anahtarı da erişime açıldı. İşte, ALES/3 soru ve cevap anahtarı PDF indir!