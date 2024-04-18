Tokat’ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...

Tokat Valiliği Paylaşımı

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat valiliği tarafından yapılan açıklamada "Tokat ili Sulusaray merkezli olarak bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen ve ilimizde de kuvvetli bir şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerimizde tedbiren tüm okullarımızda 19.04.2024 tarihinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.