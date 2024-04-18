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Haberler Eğitim Haberleri Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...

Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...

Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Tokat’ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...

Yarın okullar tatil mi sorusu için araştırmalar hızlandı. Tokat'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde endişe ve tedirginlik hakim. AFAD'ın verilerine göre Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem, bölgede önemli hasarlara yol açtı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun duyurduğu bilgilere göre, bazı minarelerin yıkıldığına dair haberler alındı ve AFAD ekipleri bölgede inceleme ve yardım çalışmalarına başladı. Peki, okul tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...

Tokat'ta yarın okullar tatil mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Tokat'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki gelişmeler merak konusu oldu. AFAD'ın verilerine göre Sulusaray ilçesinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi. Bu nedenle veliler ve öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda 19 Nisan Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.

Tokat Valiliği PaylaşımıTokat Valiliği Paylaşımı

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat valiliği tarafından yapılan açıklamada "Tokat ili Sulusaray merkezli olarak bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen ve ilimizde de kuvvetli bir şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerimizde tedbiren tüm okullarımızda 19.04.2024 tarihinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat ValiliğiYozgat Valiliği

SİVAS, ORDU, SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

Depremin etkilendiği çevre illerde de eğitim öğretime ara verilmesine yönelik beklentiler arttı. Ancak bu illerde okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

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