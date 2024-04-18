e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...

BİLSEM Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzuna göre, öğrenciler 10 Şubat ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye tabi tutuldu.