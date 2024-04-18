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e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...

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Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...

Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. Bireysel değerlendirme süreci 10 Şubat ile 14 Nisan arasında gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları için geri sayım sona ermek üzere. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yönelecek öğrenciler ve veliler, "BİLSEM sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayışında. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarının heyecanla beklenen açıklama süreci devam ediyor. Bireysel değerlendirme aşaması 14 Nisan'da tamamlandı ve şimdi binlerce öğrenci ve velinin dikkati Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan son dakika duyurusuna çevrilmiş durumda. Bireysel değerlendirme sürecine katılan adaylar, sonuç bilgilerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. İşte detayları...

BİLSEM Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzuna göre, öğrenciler 10 Şubat ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye tabi tutuldu.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları, 18 Nisan 2024 Perşembe günü açıklanacak ve itiraz başvuruları 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.

BİLSEM Sınav Sonuçlarını Sorgulama

BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sorgulama yapabilecekler. Sonuç duyurusu geldiğinde aşağıdaki linke tıklayarak öğrebilirsiniz. 👇

BİLSEM SONUÇ EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

Bireysel Değerlendirme Süreci

Bireysel değerlendirme süreci ise ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından başlayacak. Buna göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri ise 15 Mayıs'ta e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bakanlık tarafından belirlenen puanı geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre belirlenecek ve Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt hakkı kazanacaklar. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri ise 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek ve kayıt işlemleri 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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