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Tokat'taki deprem nedeniyle Kayseri'de bir evde hasar oluştu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Tokat’taki deprem nedeniyle Kayseri’de bir evde hasar oluştu

Son dakika haberine göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kayseri'de bir evin duvarlarında hasar oluştu.

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