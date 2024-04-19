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ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü 4 sınav yapılacak.

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