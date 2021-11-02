TESMER takvimi: SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SGS 2021/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı (SGS) bu sene 3'üncü kez 2 Ekim Salı günü gerçekleştirildi. SGS'ye katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. SGS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, TESMER SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

SGS 2021/3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, SGS 2021 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Bir önceki alımlara baktığımızda sonuçların 1 ay içerisinde açıklandığı görülüyor. Aralık ayının ilk haftası sonuçların erişime açılması bekleniyor.