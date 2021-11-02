TESMER takvimi: SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? 2021 yılı TÜRMOB sınav takvimine göre 2-23 Ağustos'ta başvurusu alınan SGS 3. dönem sınavı 2 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının katılım sağladığı SGS ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TESMER SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
SGS 2021/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı (SGS) bu sene 3'üncü kez 2 Ekim Salı günü gerçekleştirildi. SGS'ye katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. SGS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, TESMER SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...
SGS 2021/3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, SGS 2021 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Bir önceki alımlara baktığımızda sonuçların 1 ay içerisinde açıklandığı görülüyor. Aralık ayının ilk haftası sonuçların erişime açılması bekleniyor.
STAJA GİRİŞ SINAVI NEDİR?
Staja Giriş Sınavı için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. Staja Giriş Sınavına, 3568 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesi ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarını taşıyan ve TÜRMOB tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olan adaylar katılır. Bu sınavdan 60 puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına sahip olur. Staja Giriş Sınavı, TÜRMOB - TESMER tarafından yapılır veya TÜRMOB-TESMER tarafından tayin edilen (Üniversite veya ÖSYM v.b) kurumlara yaptırılır. Mesleğe giriş için gerekli temel bilgi ve formasyonun ölçüleceği bu sınavın değerlendirme esasları TÜRMOB-TESMER tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilebilir. (Belirlenmiş ve uygulanmakta olan Staja Giriş Sınavı değerlendirme ölçütleri bu Yönergenin 6.3 numaralı başlığında açıklanmıştır.)
STAJA GİRİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu Alan Bilgisi, 20 sorusu Genel Kültür ve Yetenek ve 10 sorusu Yabancı Dil (Almanca, Fransızca ve İngilizce) olmak üzere 130 sorulu test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır.
Sınavın değerlendirilmesinde "Alan Bilgisi" soruları % 80, "Genel Kültür ve Yetenek" soruları % 13,33, "Yabancı Dil" soruları %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilmektedir.
Staja Giriş Sınavında değerlendirme, sınavın yapısı itibariyle; mutlak değerlendirme ya da bağıl değerlendirme sistemi ile yapılabilir. Mevcut uygulamada Staja Giriş Sınavı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu sisteme ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.
Bağıl değerlendirme sisteminde, sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir. Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir.
Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar, bir notun, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Bu suretle, adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır.
Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların üç ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu üç ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına Genel Kültür ve Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55'ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi soruların %63'ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Başarı Puanları tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.
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