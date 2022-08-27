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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek

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