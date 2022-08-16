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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2022 yılı 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları bugün açıklandı. Mülakat sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 atama takvimi açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB atama takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:52
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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20 bin öğretmen alımı için süreç tamamlanıyor. Bugün açıklanan sözlü sınav sonuçlarının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi de tercih takvimini beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,