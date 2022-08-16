Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2022 yılı 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları bugün açıklandı. Mülakat sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 atama takvimi açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB atama takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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