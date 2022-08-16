e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için gözler MEB'e çevrilmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.08.2022
11:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
11:37
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen alımına ilişkin 01-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları açıklandı. Mülakat sonuçlarını merak eden öğretmenler, MEB'in resmi internet sitesine akın etmeye başladı. Peki, e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...
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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),