Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Eylül'de İOKBS gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların gireceği bursluluk sınavının giriş belgesi günlerdir bekleniyordu. Peki, Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...