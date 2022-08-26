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Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...

Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınav yerlerini son dakika olarak açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların gireceği sınav için araştırmalar hız kazandı. Peki, Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...

Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Eylül'de İOKBS gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların gireceği bursluluk sınavının giriş belgesi günlerdir bekleniyordu. Peki, Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...

BURSLULUK SINAVINA KAÇ GÜN KALDI? İŞTE TABAN PUANLARI...

Bursluluk sınavı (İOKBS) sınav yerleri açıklandı. Sınav giriş belgesini almak ve yerleri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 saat 10.00'da gerçekleşecek.

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